Разрыв дипломатических отношений с РФ не поможет Украине достичь мира на Донбассе и вернуть Крым - МИД

Разрыв дипломатических отношений с РФ не поможет Украине достичь поставленных целей по решению конфликта на Донбассе и возвращению Крыма, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В случае разрыва дипломатических отношений переговоры будут вестись исключительно через посредников. Сомневаюсь, что ситуация, когда вопрос "о нас" будут решать "без нас", стала бы лучшим выходом" - сказал он в интервью ZN.UA.

Климкин убежден, что "нет альтернативы политическому решению конфликта на Донбассе и возвращению Крыма". К тому же, добавил министр, необходимость политического урегулирования также является позицией всего цивилизованного мира, который Украину поддерживает, и без этой поддержки самостоятельно будет сложнее отразить российскую агрессию.

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"Россия должна быть неотъемлемой составляющей решения имеющейся проблемы. Именно поэтому Россия вместе с Украиной и ОБСЕ входит в состав Трехсторонней контактной группы. Если мы разорвем дипломатические отношения, это разрушит существующий переговорный формат и поставит под угрозу Минские договоренности. А как видно из последних событий, именно этого и добиваются террористы из "ДНР" и "ЛНР", - сказал Климкин.

"Второй момент. Разрыв дипломатических отношений - это полное "обнуление" дипломатических и консульских учреждений. Кто тогда будет помогать миллионам наших граждан, находящихся в России, и тем политическим заключенным, которых она незаконно удерживает? Кто будет способствовать поддержанию экономических связей с Россией, которые хотя и существенно ослабли, но в это сложнейшее время остаются крайне важными для многих предприятий украинской экономики?", - отметил министр.

Как подчеркнул Климкин, "поэтому любые решения по двусторонним отношениям с РФ принимаются нами весьма ответственно и взвешенно, с учетом всех возможных последствий".