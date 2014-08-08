Украина готовит поэтапный план возвращения Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга в пятницу премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Правительство на прошлой неделе создало центральный орган исполнительной власти по переселенцам из Крыма. Мы ведем активный диалог и вместе с Джемилевым (Мустафой Джемилевым, народным депутатом Украины - УНИАН) готовим поэтапный план, как возвращать Крым назад», - сказал Яценюк.

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Ранее Яценюк анонсировал рассмотрение в парламенте законопроектов о введении санкций и уголовного преследования лиц и компаний, в том числе поддерживающих аннексию Крыма Российской Федерацией.

В конце июля правительство инициировало создание специального фонда в объеме 7 млрд грн для решения вопросов переселенцев из Крыма и востока страны.