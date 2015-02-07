У Порошенко заявили, что никакого "плана Путина" Меркель и Олланд в Киев не привозили

Во время переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Франсуа Олландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель не было никакого давления в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, заявил заместитель главы администрации президента Валерий Чалый.

"На самом деле, не должен определять будущее Украины кто-то извне. Никакого давления со стороны европейцев на нас не было. Такие опасения были, но не у нас. Это обсуждалось экспертами", - сказал он в эфире одного из телеканалов, передает ТСН.

Читайте такжеForbes: западные тяжеловесы вмешиваются в украинский конфликт, пытаясь найти дипломатическое решение

По словам заместителя главы АПУ, наоборот, участники переговоров нарабатывали единую позицию по урегулированию ситуации на основе Минских договоренностей, конкретные шаги выхода на результат, прекращения огня, вывода тяжелой артиллерии и политическое решение.

"Встреча показала, что мы можем сейчас четко говорить с нашими партнерами о единой позиции. Собственно, с этой позицией они и поехали в Москву к четвертой стороне "нормандского формата", - констатировал чиновник.

"Никакого обсуждения федерализации и того, что сейчас в зарубежной прессе прозвучало, нет. Целью было согласовать позиции накануне визита канцлера Меркель и президента Олланда в Москву, - сказал он и добавил, - Никакого документа, так называемого "плана Путина", для обсуждения они не привозили".

Заместитель главы АПУ подчеркнул, что основное требование переговоров последних дней - выполнения Москвой обязательств, которые она взяла на себя в сентябре 2014 года.

"Речь идет о выполнение уже достигнутых договоренностей, где есть подпись РФ и является подпись европейцев и гарантии, которые дают возможность для урегулирования. Все на столе, надо только выйти на решение", - сказал он.

Читайте такжеПесков: Готовится возможный документ по имплементации минских договоренностей

Валерий Чалый также отметил, что и в дальнейшем остается сторонником политического, мирного урегулирования ситуации на Донбассе, поскольку считает "дипломатические усилия именно тем путем, который может вывести на решение".

В то же время он выразил убеждение, что Украина должна иметь сильную оборону.

"Я согласен с тем, что дипломатический формат должен сочетаться с сильной внутренней консолидацией, экономическими решениями и мощной способностью защищать страну. Иначе успеха дипломатов не будет", - резюмировал заместитель главы АПУ.