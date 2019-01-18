Порошенко заявил о продолжающихся провокациях Москвы из-за автокефалии ПЦУ

Президент заверил, что сделает всё, чтобы «сохранить религиозный мир» и обеспечить исключительно мирный процесс перехода приходов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о продолжающихся провокациях Москвы относительно автокефалии Православной церкви Украины: враг хочет создать конфликты на религиозной почве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время церемонии открытия памятника митрополиту Василию Липковскому в Черкассах.

По его словам, автокефальная, поместная Православная церковь Украины появилась среди равных других православных церквей.

«Я хотел бы подчеркнуть, что провокации со стороны Москвы относительно автокефалии Украинской церкви были и, к сожалению, продолжаются сейчас. Цель врага, наоборот создать конфликты вокруг перехода, противопоставить одну общину другой, снова испытать на прочность наше единство», - заявил он.

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Порошенко настаивает, что сделает всё необходимое, чтобы «сохранить религиозный мир» и обеспечить исключительно мирный процесс перехода приходов.

«Очень они ждали, что кто-то наконец начнет захватывать (Киево-Печерскую - УНИАН) лавру. Нет, мы идем с любовью и миром. Они очень ждали, что кто-то наконец, какие-то националисты начнут захватывать храмы - не дождутся. Мы уже хорошо усвоили уроки», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.