Кремль надеется взять Украину тепленькой: эксперт оценил перспективы широкомасштабной войны с РФ

Высока вероятность того, что РФ попытается проложить сухопутный коридор из аннексированного Крыма к российским территориям.

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман прокомментировал перспективы разрешения конфликта между Россией и Украиной.

"Начну с того, что нет "российско-украинского конфликта". Когда началась Вторая мировая война, не было "германо-польского конфликта", а было нападение Германии на Польшу. Так и сейчас нет "российско-украинского конфликта" – есть нападение путинской России на Украину", – подчеркнул эксперт во время чата на Главреде.

Он уверен, что никакого продвижения на пути к разрешению проблемы за 2018 год не было и при Путине не будет.

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"Путин Украину не отпустит. Для него это идея фикс – покорить Украину, поставить в ней у власти своих марионеток. И он всеми средствами будет пытаться реализовать эту идею фикс, пока он у власти", – пояснил социолог.

По его словам, "Кремль надеется взять Украину тепленькой – на выборах, получив такого украинского президента, который бы его устроил".

"А если сейчас начнутся активные военные действия, вряд ли это будет возможным, потому что это приведет к отмене президентских выборов и краху кремлевских надежд привести к власти какого-то удобного для себя кандидата. Да и к широкомасштабной войне против Украины или к ее захвату Путин не готов", – отметил Эйдман.

И добавил: "А вот локальная война, например, попытка проложить сухопутный коридор из Крыма в Россию, вполне возможна. Но – не сейчас. Потому что это тоже приведет к отмене выборов".

Напомним, Порошенко рассказал, когда вернет Донбасс и Крым. Президент Украины связал томос с возвращением оккупированных территорий.

Ранее социолог объяснил, почему Путин категорически не хочет разговаривать с Порошенко. Порошенко российскому лидеру очень неудобен, считает эксперт.