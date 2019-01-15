В РФ нарушаются права украинцев, не согласных с российской оккупацией Крыма и части Донбасса - Совет Европы

В Совете Европы обеспокоены тем фактом, что контролируемые правительством РФ СМИ поддерживают мобилизацию общества против Украины.

В Российской Федерации осуществляются посягательства на права представителей украинского национального меньшинства, не согласных с российской окупацией Крыма и части Донбасса.

Об этом говорится в четвертом заключении Консультативного комитета рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, принятом в 2018 году и опубликованом сегодня, 15 января 2019 года.

Читайте такжеДенисова рассказала, сколько российские правозащитники и активисты собрали для украинских военнопленных моряков

"Посягательства на право на свободу выражения мнения касались, в частности, лиц, принадлежащих к украинскому меньшинству, когда они делали заявления, не соответствующие российской политике в отношении Крыма, и о конфликте на востоке Украины", - заявили в Совете Европы.

С обеспокоенностью в СЕ напомнили о деле бывшего директора Государственной библиотеки украинской литературы в Москве, которую обвинили в "разжигании ненависти и вражды путем злоупотребления служебным положением" по статье 282 Уголовного кодекса и в мошенническом использовании библиотечных фондов.

"После аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины контролируемые правительством СМИ поддерживают патриотическую мобилизацию общества против Украины. Консультативный комитет обеспокоен тем, что такой дискурс может привести к маргинализации не только лиц, принадлежащих к украинскому национальному меньшинству, но и тех, кто просто не присоединяется к большинству, включая лиц, принадлежащих к другим группам национальных меньшинств", - отмечается в заключении.

Также сказано, что российский закон об «иностранных агентах» весьма затруднил многим организациям национальных меньшинств получение финансовых средств из-за рубежа, в частности, из стран, с которыми Российская Федерация имеет проблемные межгосударственные отношения.

"Культурные организации украинского национального меньшинства сообщили Консультативному комитету, что они сталкиваются с препятствиями при попытке действовать в нынешней обстановке повышенной напряженности, вызванной конфликтом на востоке Украины. Они сообщали о трудностях с регистрацией организаций и получением разрешения на организацию украинских культурных мероприятий", - подчеркнули в Совете Европы.

"Консультативный комитет глубоко обеспокоен сообщениями о репрессиях в отношении руководителей существующих организаций в ряде регионов. О случаях запугивания Консультативному комитету сообщалось в связи с широким толкованием антиэкстремистского законодательства. Например, публикация информации о голоде в Украине в сталинскую эпоху («Голодомор») была бы, как сообщается, сочтена экстремизмом", - добавили в Консультативном комитете рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.