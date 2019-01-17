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ГПСУ усиливает охрану границы с Россией

16:01, 17 января 2019
Политика
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Охрана границы с Россией усилена / фото dpsu.gov.ua

К охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожающих направлениях и по поддержанию правил пограничного режима в приграничье.

В ГПСУ отмечают, что для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины заявили, что они на сегодня готовы к возможному введению биометрического визового режима с Российской Федерацией.

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Теги: #Россия#граница#пограничники#ГПСУ