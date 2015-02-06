Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл сегодняшнее заседании парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, Парубий напомнил, что следующее заседание ВР состоится во вторник, 10 февраля.
Напомним, сегодня в Раде выступил Ярема с информацией о состоянии законности в государстве и ходе расследования резонансных преступлений.
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В частности, он заявил, что у органов прокуратуры нет материалов о причастности бывшего главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Сергея Левочкина, Клюева и народного депутата от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко к совершению «конкретных» преступлений.
Коме того, он рассказал, что в суд направлено лишь 8 дел по убийствам “майдановцев”, 250 дел еще расследуют.