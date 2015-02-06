Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента

14:51, 06 февраля 2015
Политика
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл сегодняшнее заседании парламента.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий напомнил, что следующее заседание ВР состоится во вторник, 10 февраля.

Напомним, сегодня в Раде выступил Ярема с информацией о состоянии законности в государстве и ходе расследования резонансных преступлений.

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В частности, он заявил, что у органов прокуратуры нет материалов о причастности бывшего главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Сергея Левочкина, Клюева и народного депутата от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко к совершению «конкретных» преступлений

Коме того, он рассказал, что в суд направлено лишь 8 дел по убийствам “майдановцев”, 250 дел еще расследуют.

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