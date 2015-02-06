В суд направлено 8 дел по убийствам “майдановцев”, еще 250 расследуют - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сказал во время выступления в парламенте.

Он отметил, что во время подавления мирных акций на Майдане пострадали 2,5 тысяч человек, а 104 из них погибли. 1200 получили травмы, в том числе, 185 — из огнестрельного оружия, а еще 1000 человек получили другие телесные повреждения.

За участие в мирных протестах 134 человека были незаконно лишены свободы, заметил генпрокурор.

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“Неправомерно к уголовной ответственности привлечены 503 человека и 291 - к административной. Все эти люди признаны потерпевшими в рамках расследования уголовных производств”, - сказал Ярема.

В то же время, заметил он, общее количество уголовных производств в отношении должностных лиц, в том числе высшего ранга, составляет около 2,5 тысячи. “Для обеспечения их должного расследования, мы за короткий срок освободились от прокуроров-приспешников режима, изменен весь руководящий состав как Генеральной прокуратуры, так и прокуратур областного уровня. Созданы мощные следственные группы из патриотически настроенных и наиболее опытных работников прокуратуры, органов внутренних дел и Службы безопасности Украины”, - сказал Ярема.

Таким образом, по его словам, расследуется около 1000 уголовных производств только по преступлениям против Майдана, в том числе 250 - относительно умышленных убийств и покушений на убийства, а свыше 500 - превышения власти и служебных полномочий.

Ярема также прибавил, что в рамках расследований, в частности, допрошено около 3 тысяч человек и проведено свыше 1000 экспертиз.

“В результате этой кропотливой работы, несмотря на объективные причины, влияющие на сроки расследования, в суд уже направлено 8 обвинительных актов по фактам умышленных убийств участников революции достоинства и совершенных в отношении их насильственных действий“, - сказал генпрокурор.

Он напомнил, что о подозрении в совершении преступлений объявлено основным организаторам и членам преступной группировки, среди которых экс-президент Украины Виктор Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров, бывший первой вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-министр МВД Виталий Захарченко, экс-заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк и другие, а в целом это свыше ста человек.

Ранее УНИАН сообщал, что срок расследования дел по фактам расстрелов на Майдане был продлен.