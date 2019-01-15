ВСК по нападениям на Гандзюк и других активистов будет просить о продлении срока своей работы

28 января члены комиссии обсудят свой промежуточный отчет в закрытом режиме.

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов будет просить о продлении срока своей работы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ВСК, внефракционный народный депутат Борислав Береза.

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"Состоялось заседание ВСК. Заслушали Дмитрия Булаха из Харькова, на которого было нападение 30 августа, и получили обращение общественных организаций о провале расследований нападений на гражданских активистов в Харьковской области", - отметил депутат.

Кроме того, сообщил Береза, на заседании ВСК заслушали общественного активиста из Тернополя Игоря Турского, на которого было совершено нападение и который был ранен ножом.

"По этому делу также были заслушаны представители прокуратуры и Нацполиции Тернополя и Тернопольской области. Все выводы по этому вопросу будет обнародовано позже в отчете ВСК", - добавил он.

Береза также отметил, что члены ВСК единогласно проголосовали за обнародование их промежуточного отчета в ВР и за то, чтобы просить продлить срок работы ВСК.

Следующее заседание, сообщил он, состоится 28 января в 11.00 в Комитете ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"Промежуточный отчет будет обсужден на этом заседании. Оно пройдет в закрытом режиме", - отметил депутат.