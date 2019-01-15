Минобороны назвало количество международных учений, в которых примут участие ВСУ

В этом году украинские военные примут участие в 20 учениях за рубежом.

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2019 году примут участие в шести многонациональных учениях на территории Украины и 20 учениях за рубежом.

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Об этом сообщает Министерство обороны. Как сообщил первый заместитель начальника главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян, крупнейшими военными учениями будут «Репид Трайдент», «Си Бриз», «Кленовая арка» и «Риверайн».

Украинские военные будут проходить командно-штабные учения и тренировки, тактические учения, летно-тактические упражнения.

В прошлом году в рамках международного сотрудничества на территории Украины прошло пять масштабных международных учений.