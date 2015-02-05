Рада назначила членов временной спецкомиссии по проверке судей

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 315 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением в состав ВСК избраны: народный депутат Владислав Голуб (от фракции партии “Блок Петра Порошенко”), доцент кафедры гражданского права КНУ им. Шевченко Олег Первомайский (от фракции партии “Народный фронт”), менеджер программ международной организации «Международная поддержка медиа» Антонина Черевко (от фракции “Самопомич”), адвокат Татьяна Юзькова (от фракции Радикальной партии), адвокат Николай Титаренко (от фракции “Батькивщина”).

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В пояснительной записке указывается, что законом от 8 апреля “О возобновлении доверия к судебной власти в Украине” предусмотрено создание временной специальной комиссии. Она действует при Высшем совете юстиции, и ее целью является проверка повышения авторитета судебной власти и доверия граждан к судебной ветви власти.

Субъектами формирования комиссии являются пленум Верховного Суда Украины, правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики и Верховная Рада.

Парламент должен назначить в состав комиссии 5 членов.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Высшего совета юстиции, таким образом, после назначения во ВСК представителей Верховной Рады в состав комиссии будут входить 12 человек и Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции сможет продолжить работу, поскольку в соответствии с Законом «О возобновлении доверия к судебной власти в Украине» комиссия является сформированной при условии назначения в ее состав девяти членов.

С момента образования комиссии в ее адрес поступило более 1500 заявлений о проведении проверок судей, по почти 300 из которых назначены соответствующие проверки.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада направила в КС вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов и судей. Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что закон о снятии неприкосновенности должен быть принят не позднее сентября 2015 года.