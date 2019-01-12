В СБУ рассказали, почему Гриценко вызвали на допрос

Допрос председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко состоится 15 января.

Следователи СБУ пригласили лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко на допрос в качестве свидетеля относительно обстоятельств российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма.

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Об этом Служба безопасности Украины информирует в Facebook. «Следователи Службы безопасности Украины действительно пригласили гражданина Украины Анатолия Гриценко на допрос в качестве свидетеля 15 января текущего года.

Вызов связан с обнародованием им в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма», - отмечается в сообщении.

В СБУ считают, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ является патриотической гражданской позицией.

Служба безопасности в очередной раз заявляет, что действует исключительно в рамках действующего законодательства.