ГПУ вызывает на допрос на 8 января экс-министра обороны Саламатина

Его вызывают для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве от 31 января 2013 года.

В Генеральную прокуратуру Украины на допрос вызывают бывшего министра обороны Дмитрия Саламатина.

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В повестке, размещенной на сайте Генпрокуратуры, говорится, что экс-министр должен явиться к следователю 8 января в 11:00.

Его вызывают для участия в проведении следственных и процессуальных действий «в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по признакам преступлений по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией - УНИАН), ч.5 ст.191 (речь идет о присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой - УНИАН), ч.3 ст.209 (речь идет о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем - УНИАН) и другим статьям Уголовного кодекса Украины».

Как известно, Саламатин был генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром» (2010-2012), министром обороны (с 8 февраля 2012 по 24 декабря 2012).