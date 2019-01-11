В России заявили, что не намерены признавать вину за атаку на МН17 над Донбассом

По словам представителя МИД РФ, у России сохраняется к следствию большое количество вопросов, в частности по факту незакрытия воздушного пространства для гражданских самолетов над зоной боевых действий на Донбассе и отсутствия «внятной реакции» на материалы Минобороны РФ об украинской принадлежности ракеты, сбившей самолет.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что не намерены признавать вину за атаку на МН17 в небе на Донецкой областью летом 2014 года и каяться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности сообщения о том, что российская сторона отказывается от диалога с Нидерландами по МН17.

«Правительство Нидерландов регулярно отчитается перед парламентом своей страны о ходе расследования катастрофы Боинга, но как мы видим следствие буксует, возникает соблазн, как мы понимаем возложить всю ответственность как всегда на Россию. С момента гибели самолета прошло уже более четырех лет. Расследование так и не завершено, важные обстоятельства произошедшего до сих пор не прояснены», - сказала Захарова.

Она напомнила, что в мае 2018 года Гаага совместно с Канберрой «явно форсируя события» выдвинула против России официальные обвинения в причастности к катастрофе рейса МН17, при этом «не подкрепив их какими-либо доказательствами». Кроме этого две страны - Австралия и Нидерланды - предложили провести трехсторонние переговоры, активная переписка по поводу консультация по дело МН17 ведеться с мая, и подобная встреча не состоялась, в том числе из-за различия подходов сторон относительно ее предмета.

«Нидерланды и Австралия заинтересованы лишь в обсуждении юридической ответственности России и вытекающих из нее последствий – то есть требуют от нас признать вину в гибели малазийского Боинга и в общем-то покаяться. Такая ультимативная постановка вопроса конечно Россию не устраивает», - заявила Захарова.

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Она утверждает, что «расследование не завершено, виновные не определены, перспективы суда по данному делу туманны».

По ее словам, у России сохраняется к следствию большое количество вопросов, в частности по факту незакрытия воздушного пространства для гражданских самолетов над зоной боевых действий на Донбассе и отсутствия «внятной реакции» на материалы брифинга Минобороны РФ 17 сентября 2018 года, где было заявлено об украинской принадлежности ракеты, сбившей самолет.

Захарова объявила, что диалог по организации встречи в трехстороннем контакте продолжается и первый контакт может состоятся «в ближайшие месяцы, если нидерландская и австралийская стороны откажутся от ультиматумов и безосновательных политических обвинений и согласятся на предметный профессиональный разговор по действительно ключевым вопросам, относящимся к катастрофе Боинга».

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.