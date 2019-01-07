Моряки в плену РФ: Украина подала иск в ЕСПЧ

Украинское правительство подало в Европейский суд иск против России за нападение, ранение и захват моряков.

Правительство Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человек из-за нарушения прав украинских моряков.

Об этом в Facebook сообщил замминистра юстиции Иван Лищина.

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Заявление №55855/18 подано сегодня, 7 января.

В заявлении идет речь о факте нарушения РФ прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранении и захвате моряков в Керченском проливе 25 ноября, их незаконном удерживании и привлечении к уголовной ответственности.

27 декабря все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными. В Кремле ответили, что в России "военнопленных украинцев нет".