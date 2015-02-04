Госдепартамент США настаивает на освобождении Савченко
21:51, 04 февраля 2015Политика
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Освобождение украинской летчицы Надежды Савченко, обвиняемой в якобы причастности к убийству российских журналистов под Луганском, предусмотрено Минскими договоренностями.
Псаки выразила позицию Госдепа по Савченко / middleeastmonitor.com
Такую позицию озвучила в среду в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки, сообщает ТАСС.
Читайте такжеСавченко заявила, что готова голодать до смерти: "потеря одного бойца - это не проигранная война"”Она все еще удерживается российскими властями. Надежда продолжает голодовку уже 54 дня в знак протеста против своего незаконного ареста, - сказала Псаки. - Мы призываем Россию освободить Савченко и других украинских заложников немедленно в соответствии с Минскими договоренностями”.
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