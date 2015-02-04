Госдепартамент США настаивает на освобождении Савченко

Такую позицию озвучила в среду в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента США Джен Псаки, сообщает ТАСС.

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