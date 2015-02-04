«Свобода» пообещала завтра пикетировать Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в парламенте заявил народный депутат Украины из межфракционного депутатского объединения "Свобода" Андрей Ильенко.

Он напомнил, что завтра ВР будет рассматривать вопрос о направлении в конституционный суд законопроекта об отмене неприкосновенности.

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“Для того, чтобы простимулировать парламент, чтобы рука не дрогнула проголосовать за этот закон, мы будем завтра, Всеукраинское объединение “Свобода” проводить пикетирование Верховной Рады в 10 утра”, - сказал Ильенко.