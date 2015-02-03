Враг планирует поджечь Харьковщину, как сделал это с Донбассом - Порошенко

Об этом он сказал во время рабочей поездки на Харьковщину, сообщает пресс-служба главы государства.

"Наш враг планировал — и все еще планирует, — через свою разветвленную агентуру поджечь Харьковщину, принести сюда такие же беды и страдания, которые он обрушил на головы жителей Донбасса", - сказал президент.

Порошенко отметил, что политические силы Харьковщины поддерживают целостность и единство Украины, несмотря на идеологические разногласия.

Читайте такжеПорошенко объяснил, почему Украина ввела новые правила въезда для россиян

По его словам, есть принципиальные вещи, которые не могут быть предметом компромисса.

"Украина не будет федеративной, а останется унитарным государством. Европейский выбор — не подлежит дискуссии, а единственным государственным языком есть и будет украинский", - заявил Порошенко.

В то же время он отметил, что никто и никогда не посягнет на право украинцев говорить на том языке, на каком им удобно, в том числе - на русском.