Пресс-служба Ющенко сообщит, когда Президент поедет в Крым

Рабочая поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Автономную Республику Крым перенесена.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

«Пресс-служба Президента сообщит о точной дате перенесенной поездки», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, планировалось, что в ходе поездки в Крыму Президент осмотрит место временного хранения мазута, собранного после аварии в Керченском проливе в ноябре 2007 года, а также проведет совещание по вопросу выполнения Закона Украины «О борьбе с коррупцией» в Крыму.

Сегодня в Совете министров Крыма УНИАН сообщили, что запланированная на завтра поездка Президента в Крым не состоится.