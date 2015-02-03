Президент: война на Донбассе не является поводом для отсрочки реформ
19:25, 03 февраля 2015Политика
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Война на Донбассе не является поводом для отсрочки реформ.
REUTERS
Об этом заявил президент Петр Порошенко в Харькове во время совещания с административно-хозяйственным активом области.
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"Война не является для нас прощением, чтобы мы реформы не проводили", - отметил президент.
Петр Порошенко подчеркнул, что он "не собирается мириться с коррупцией, судейским произволом и другими неконструктивными проявлениями.
Президент призвал граждан к единству, по его мнению, только единство и согласие позволят в Украине победить в войне на Донбассе.
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