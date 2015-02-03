Президент назначил председателем Харьковской ОГА Райнина

Как передает корреспондент УНИАН, представил нового председателя Харьковской ОГА лично президент Петр Порошенко, который прибыл с визитом в Харьков.

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Представление состоялось во время встречи президента с активом Харьковской области, которая прошла сегодня в здании Харьковской ОГА.

Петр Порошенко поздравил Игоря Райнина с назначением. Президент подчеркнул, что "он состоялся как региональный лидер". Петр Порошенко выразил убеждение, что в этот период Харьковскую область должен возглавлять сильный управленец. "Именно поэтому я принял решение назначить Игоря Львовича Райнина главой Харьковской областной администрации", - сказал президент.

Приказ о назначении Игоря Райнина зачитал глава администрации президента Борис Ложкин.

Петр Порошенко поблагодарил за качественную работу Игоря Балуту, который возглавлял Харьковскую ОДА с весны 2014 года.