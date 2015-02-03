Мэра Донецка Лукьянченко заметили в аэропорту Брюсселя (фото, видео)

Городской голова Донецка Александр Лукьянченко прилетел в Брюссель. Корреспондент ТСН встретил Лукьянченко в аэропорту европейской столицы.

Мэр города, где сейчас идут боевые действия, в Брюссель приехал на один день, летел чиновник эконом-классом. О цели визита журналисту не сообщил и, увидев представителей прессы, первым забрал свой багаж и скрылся.

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На паспортном контроле, отвечая на вопрос офицера о цели визита, отметил: "бизнес".

Также о путешествии донецкого мэра в своем Twitter сообщил журналист "5 канала" Азад Сафаров. Он видел донецкого руководителя не только в аэропорту, но и в самолете.

Пока в Донецке война мэр города лукьянченко гуляет по Европе. Прилетел в Брюссель. pic.twitter.com/qgzlCsMqHL - Azad Safarov (@safarov_) February 3, 2015

Напомним, летом прошлого года Александр Лукьянченко покинул Донецк и перебрался в Киев. Чиновник пожаловался на угрозы и ультиматумы со стороны боевиков и заявил, что не может оставаться в возглавляемом им городе.