НАТО не может участвовать в разрешении конфликта в Украине - дипломат

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный дипломат в кулуарах Альянса накануне заседания министров обороны НАТО, которое состоится 5 февраля.

Собеседник напомнил, что один из союзников решил помочь Украине смертельным оружием. "Но я не знаю никого, кто бы это сделал в количестве, которое реально помогло украинцам", - констатировал он.

Развивая тему дальше, дипломат предположил, что в случае, если кто-то решит предоставить оборонительное оружие, то также должно быть решение вопроса тренировки украинских военных. «Сейчас – решительное «нет»», - сказал собеседник.

Читайте такжеМинистры обороны стран НАТО 5 февраля обсудят ситуацию на Донбассе«Что еще вы сможете поставлять? Затем вы остаетесь с санкциями. Если Россия пойдет дальше - это не проблема НАТО. Основное решение - невоенное», - подытожил дипломат.

Как сообщал УНИАН, Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы. Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на санкции, которые ввели против России ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.

С начала 2015 года пророссийские боевики активизировали атаки на позиции украинских военных и заявили о намерении оттеснить их за пределы Донецкой и Луганской областей.

Украина в связи с ухудшением ситуации на Донбассе просит страны-члены НАТО предоставить дополнительную военную помощь. Об этом 26 января сообщил глава миссии Украины при НАТО, посол Игорь Долгов.

"Этот вопрос обсуждался несколько раз до сегодняшнего заседания, и вам известно, что НАТО как военно-политическая организация не имеет и не предоставляет вооружения. В то же время мы продолжаем работать на двустороннем уровне с различными странами, включая НАТО, и в связи с ухудшением ситуации и увеличением поставок тяжелого вооружения из России мы запросили дополнительную помощь в военной поддержке Украины", - пояснил Долгов.

29 января 2015 года министр обороны Польши не исключил возможности открытой войны России с Украиной из-за конфликта на Донбассе и повторил ранее уже озвучиваемое мнение, что польские власти готовы продавать украинцам оружие "на выгодных" для них условиях.

15 января Европарламент принял резолюцию, согласно которой страны Европейского Союза могут предоставлять Украине оборонительное вооружение.

Европарламент также считает, что ЕС должен изучить пути оказания поддержки Украине в укреплении ее обороноспособности и защиты свои внешние границы на основе опыта трансформации вооруженных сил стран бывшего Варшавского договора (которые сейчас являются членами ЕС) и поддерживает существующую доставку несмертельного оборудования.