ЕС может предоставить Украине оборонительное вооружение - резолюция Европарламента

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее голосование состоялось сегодня на пленарном заседании в Страсбурге.

За резолюцию проголосовало простое большинство депутатского корпуса Европарламента.

В резолюции отмечается, что 16 июля Совет ЕС отменил эмбарго на поставку оружия Украине. „Таким образом, в настоящее время не существует никаких возражений, в том числе правовых ограничений для государств-членов, чтобы предоставить Украине оборонное вооружение, которое может быть в виде ленд-лиза”, - говорится в резолюции.

Европарламент также считает, что ЕС должен изучить пути предоставления поддержки Украине в укреплении ее обороноспособности и защиты своих внешних границ на основе опыта трансформации вооруженных сил стран бывшего Варшавского договора (которые в настоящее время являются членами ЕС) и поддерживает существующую доставку несмертельного оборудования.

Читайте такжеМогерини: Никаких изменений в позиции ЕС о непризнании аннексии Крыма - не в этом тысячелетииТакже в Европарламенте отмечают принятие в Украине закона об отмене внеблокового статуса „признавая право Украины свободно делать собственный выбор”.

В Европарламенте поддерживают позицию президента Петра Порошенко, что Украине сейчас срочно необходимо сосредоточиться на политических, экономических и социальных реформах, а вступление в НАТО - это вопрос, который должен быть вынесен на всеукраинский референдум на более позднем этапе. „(ЕП) подчеркивает, что тесные отношения Украины с ЕС отличаются от вопроса присоединения к НАТО”, - отмечается в резолюции.

Кроме того, Европарламент приветствует решение Франции приостановить передачу «Мистралей» России и призывает все государства-члены ЕС придерживаться подобной линии относительно экспорта, который не подпадает под санкции ЕС, особенно в случаях передачи вооружений и технологий двойного назначения.