Хакеры атаковали новый сайт Зеленского сразу после запуска (видео)

Владимир Зеленский объявил о своем решении идти в президенты в новогоднюю ночь.

Предвыборный сайт шоумена Владимира Зеленского, заявившего о намерении идти в президенты Украины, сразу после запуска атаковали хакеры.

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Об этом сам Зеленский рассказал на своей странице в Facebook.

"Только появился наш сайт, нашего движения "Слуга народа", только наша "небольшая птичка" полетела вверх - тут же нас атаковали хакеры", - сообщил он.

Зеленский заверил, что его команда справится с этой атакой.

По состоянию на 22:50 сайт ze2019.com открывается без каких-либо проблем.

Напомним, Владимир Зеленский во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" заявил о своем решении баллотироваться на пост президента Украины.

Согласно опросу компании Seetarget, проведенному с 1 по 6 декабря методом личных интервью, Зеленский занимает второе место с 9,0% (среди определившихся – 12,7%) в рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах 2019 года, уступая лишь Юлии Тимошенко (14,2% опрошенных; среди тех, кто определился - 20,2%). Нынешний президент Петр Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%).