Минобороны: Смена места жительства мобилизованного возможна только с разрешения военкомата

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.

"Я хотел бы всем военнообязанным нашего государства напомнить правила воинского учета, которые они обязаны выполнять в соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", в котором, в частности, определено, что военнообязанный, состоит на воинском учете, обязан в семидневный срок сообщать в органы, в которых они состоят на воинском учете, об изменении места жительства, пребывания, состояния здоровья, изменения в семейном положении и другие учетные данные", - пояснил Правдивец и добавил: "Поэтому в настоящее время законодательством предусматривается ответственность за невыполнение правил воинского учета".

Также, полковник напомнил обязанности военной службы в запасе, заключающейся в выполнении военнообязанными правил воинского учета.

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"Военнообязанные начинают в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" выполнять свой конституционный долг по защите Отечества с момента объявления решения о мобилизации. То есть введение военного положения не является обязательным условием для проведения мобилизации. Это первое, а во-вторых: призыв на военную службу во время мобилизации, а также освобождение от него регулируется законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в котором в частности указано, в статье 22. п.6, что смена места жительства военнообязанного во время объявления мобилизации разрешается с разрешения районного военного комиссариата. Т.е. тут ключевое слово "изменение места жительства", - подчеркнул Правдивец.