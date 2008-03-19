Ющенко отменил поездку в Крым

Рабочая поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Крым, ранее запланированная на 20 марта, не состоится.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Совете министров Крыма.

В пресс-службе крымского правительства не уточнили, по какой причине глава государства отменил свой визит на полуостров.

Как сообщал УНИАН, планировалось, что в ходе визита в Крым Президент осмотрит место временного хранения мазута, собранного после аварии в Керченском проливе в ноябре 2007 года, а также проведет совещание по вопросу выполнения Закона Украины «О борьбе с коррупцией» в Крыму.