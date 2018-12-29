Эксперт предупредил об опасности засланных Россией "православных титушек"

По мнению эксперта, украинцы, даже если они радикально настроены, еще не готовы к негативным действиям.

Россия в ответ на создание единой украинской православной церкви может расшатывать ситуацию в Украине с помощью "православных титушек".

Об этом заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, передает «Обозреватель». По его мнению, такой сценарий может быть реализован в Украине с приближением выборов.

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Как отметил эксперт, РФ не успела помешать получению Украиной Томоса об автокефалии, поскольку "была удивлена, что все так быстро произошло".

"Я не исключаю того, что они засылали российских "православных титушек" на территорию Украины, но благодаря введению военного положения и суперконтролю российских граждан, я считаю, что часть из них или все не были пропущены", – пояснил он.

По мнению Петренко, украинцы, даже если они радикально настроены, еще не готовы к негативным действиям.

"Если мы говорим о реально верующих людях, для них использование конфликта – не выход. Те, кто реально верит, могут молиться перед Верховной Радой, молиться за мир в Украине, делать православные шествия. Для того, чтобы переориентировать ситуацию в конфликт, нужны "православные титушки"... Думаю, что они еще сыграют свою роль позже, ближе к выборам", – считает он.

В то же время, эксперт уверен, что Кремлю уже не удастся помешать созданию единой украинской церкви.

"Томос – это все-таки уже формальность. Он будет так или иначе, и они это предотвратить уже не смогут. Могли бы помешать Собору, тогда Собор бы раскололся... Если бы они могли противостоять в тот период, это могло как-то остановить выдачу Томоса. А сегодня Томос будет выдан автоматически", – завершил эксперт.