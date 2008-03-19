Шаповал знает с точностью до дня, когда он подаст в отставку

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ не намерен подавать в отставку под давлением членов ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Этот документ (письмо пяти членов ЦИК на имя председателя – УНИАН) меня удивил, и он не имеет никакого отношения к закону. При таких условиях писать заявление об увольнении я не буду. Это будет под давлением. Заявление я напишу тогда, когда решу это для себя», - сказал В.ШАПОВАЛ.

В то же время, он не исключил, что заявление об увольнении с должности председателя ЦИК может написать в мае при достижении пенсионного возраста. Председатель ЦИК уточнил, что в соответствии с законом о государственной службе он обязан написать заявление об увольнении.

Как сообщал УНИАН, 17 марта пятеро членов Центризбиркома - Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Юлия ШВЕЦ, Игорь ЖИДЕНКО, Валерий ШЕЛУДЬКО и Александр ЧУПАХИН - зарегистрировали в канцелярии ЦИК обращение к председателю комиссии В.ШАПОВАЛУ в связи с "ненадлежащей организацией работы" и "умышленным блокированием рассмотрения вопросов по императивному мандату".

Авторы документа указывают "на ненадлежащую организацию работы председателем комиссии В.ШАПОВАЛОМ и умышленное блокирование рассмотрения вопросов по императивному мандату". В связи с этим они намерены подготовить проект постановления "О смене председателя комиссии".

Председатель ЦИК В.ШАПОВАЛ 13 марта призвал всех членов ЦИК подать в отставку.

По его мнению, отставка всех членов ЦИК была бы наиболее приемлемым выходом из сложившейся ситуации. «Потому что мне неприятно наблюдать за заявлениями некоторых людей, который я очень хорошо знаю, и очень хорошо вижу подтекст их заявлений. Этот контекст я не буду комментировать – он очевиден», - пояснил он.

Заместитель председателя ЦИК Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ 18 марта заявила, что проект решения об отставке В.ШАПОВАЛА находится на завершающей стадии подготовки.