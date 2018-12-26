В МИД РФ отличились нелепым заявлением: "дружеское отношение" России к Украине "не безгранично"

Недавно Лавров и Захарова заявили, что Украина до конца года планирует вооруженные провокации на границе с РФ.

В МИД РФ заявляют, что "дружеское отношение" России к Украине и украинскому народу "не безгранично".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу объяснить, почему в российском внешнеполитическом ведомстве постоянно говорят о сроках якобы готовящейся провокации со стороны Украины для продления военного положения, но эта информация ни разу не подтвердилась.

"Вы должны понимать, для чего делаются подобные заявления (со стороны МИД РФ - УНИАН). Они делаются для того, чтобы сделать все необходимое и возможное для предотвращения провокационных действий", - сказала Захарова.

"Когда ты озвучиваешь информацию, имеющуюся о готовящихся планах, называешь все своими именами, привлекаешь внимание спонсоров режима, которые так или иначе были очень озабочены ситуацией в регионе, все это направлено не на агрессивную риторику, а на практические, прикладные действия по недопущению этой провокации, а если говорить конкретно, это было направлено на срыв этой провокации", - добавила она.

"На ваш вопрос, когда ожидать провокацию: очень хочется надеяться, что нам не придется ее переживать заново, то беспрецедентное терпение и действительно по-настоящему дружеское отношение России, которое было продемонстрировано в отношении Украины и украинского народа. Это все тоже не безгранично", - заявила Захарова.

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По ее словам, минимизацией этой гипотетической провокации в России "занимались не один час", и для решения этого вопроса "было задействовано очень большое количество человек, чтобы последствия не были катастрофичными".

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Захарова вслед за подконтрольными России боевиками на Донбассе заявила о запланированном наступлении украинских Вооруженных сил для отмены выборов в Украине.

17 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перенес "провокации" Украины на российско-украинской границе на конец декабря и пообещал в ответ, что "мало не покажется". По его словам, "дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию и на границе с РФ, на границе с Крымом".

В Министерстве иностранных дел Украины назвали эти заявления российской стороны очередной информационной операцией.