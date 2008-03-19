Регионалы обвиняют коалицию в подлости
14:35, 19 марта 2008Политика
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Премьера Дня оппозиции в ВР оказалась не слишком удачной
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.
А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня в ВР был впервые проведен пленарный день, на котором рассматривались законопроекты, внесенные народными депутатами из оппозиционных фракций.
Он напомнил, что парламент поддержал лишь один из этих законопроектов в первом чтении.
А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что следующие «дни оппозиции» будут более эффективными и согласованными.
На заседании парламента народный депутат Украины Василий ХАРА (фракция Партии регионов) заявил, что фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ договорились не голосовать за законопроекты, внесенные оппозицией. Он назвал это решение подлостью.
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