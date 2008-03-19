Регионалы обвиняют коалицию в подлости

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что в следующие «оппозиционные дни» парламент поработает более эффективно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня в ВР был впервые проведен пленарный день, на котором рассматривались законопроекты, внесенные народными депутатами из оппозиционных фракций.

Он напомнил, что парламент поддержал лишь один из этих законопроектов в первом чтении.

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что следующие «дни оппозиции» будут более эффективными и согласованными.

На заседании парламента народный депутат Украины Василий ХАРА (фракция Партии регионов) заявил, что фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ договорились не голосовать за законопроекты, внесенные оппозицией. Он назвал это решение подлостью.