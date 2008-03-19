Янукович: если Черновецкий нормальный человек, он должен подать заявление в суд

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен обжаловать вчерашнее решение Верховной Рады о назначении досрочных выборов мэра столицы и Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам.

По его словам, если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не обратится по этому вопросу в суд, то это значит, что «он себя чувствует виновным».

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, если суд примет решение, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «не виноват, то выборов не будет».

«Если он пойдет на выборы, то это значит, что он признает те обвинения, которые были в его адрес», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер фракции Партии регионов считает, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сделал «эмоциональное» заявление о том, что не будет обращаться в суд и принимать участие в досрочных выборах.

«Если он нормальный человек, то он сегодня должен подумать и подать заявление в суд о признании постановления незаконным, и в суде доказать, что не злоупотреблял», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что «право и законы не надо подменять политическими действиями или политической целесообразностью, и политическая борьба в городе не должна доходить до разрушения Конституции и законов Украины».

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Данным постановлением предусмотрено назначение внеочередных выборов на последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу документа.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что не будет оспаривать в суде решение Верховной Рады о проведении внеочередных выборов в Киеве, а намерен принять участие у них и победить.