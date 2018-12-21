Закон о переименовании "УПЦ МП" дает свободу выбора и не нарушает никаких религиозных прав – эксперт

Закон дает бывшей УПЦ МП свободу выбора любого другого названия, кроме "Украинская".

Принятый в четверг, 20 декабря, закон, обязывающий переименоваться "Украинскую православную церковь Московского патриархата", не нарушает никаких религиозных прав.

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Об этом на "Прямом" рассказал политический эксперт Олег Петровец.

"Этим законом, будут говорить, что власть вмешивается в религию. Этим манипулировать будут повсюду, и рассказывать, что государство начинает гонения Московского патриархата. Никакого гонения нет - есть исключительно условия государства, на которых должно работать конкретное объединение, в данном случае - это УПЦ МП. И (условия - ред.) дают свободу выбора любого другого названия, кроме "Украинская", потому что украинская поместная церковь у нас есть (Православная церковь Украины - ред.), она работает, и она расширяется с каждым днем", – отметил эксперт.