Рада начала рассмотрение законопроекта об изменении названия УПЦ МП

За включение данного законопроекта в повестку дня проголосовало минимально необходимое количество депутатов - 226.

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта, которым предусмотрено назвать УПЦ МП Русской православной церковью.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение данного законопроекта в повестку дня проголосовали 226 (при необходимом минимуме 226) народных депутатов.

В тексте законопроекта говорится, что религиозная организация, центр которой находится за пределами Украины в государстве, которое совершило военную агрессию, должна в своем названии указать место в структуре иностранной религиозной организации.

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий перед рассмотрением законопроекта отметил, что название УПЦ МП должно быть изменено на русскую православную церковь.

Как сообщал УНИАН, соответствующие изменения предусмотрены проектом закона «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано государством, осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины» (№5309).