Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ и реинтеграции территорий

Страны подписали Меморандум о создании Трехсторонней межведомственной платформы для обмена опытом интеграционной политики территорий.

В среду, 19 декабря, в Тбилиси (Грузия) вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Кристина Лесник, Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш и Государственный Министр по вопросам примирения Грузии Кетеван Цихелашвили подписали Меморандум.

Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Страны подписали Меморандум о создании Трехсторонней межведомственной платформы для обмена опытом интеграционной политики территорий, которые находятся вне контроля государств и противодействия Российской Федерации.

"Если действовать всем вместе, объединив наши усилия, то политика, которую проводит Российская Федерация, будет неэффективной. На международной арене уже никто не поддерживает Россию, так же как и не верят ее громким заявлениям. Сегодня мы подписали важный документ, который дает возможность обмениваться информацией на совсем другом уровне. Мы будем работать и будем делиться наработками исключительно в невоенной сфере противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации", – подчеркнул Министр Вадим Черныш.

Платформой предусмотрен обмен опытом в сфере соблюдения прав человека, противодействия Кремлевской пропаганды и информационной войны, установления и поддержки связей с населением, которое проживает на временно оккупированных территориях Украины, Грузии и территориях без эффективного контроля Республики Молдова, а также анализа ситуации и оценки рисков и содействие обмену соответствующими знаниями и навыками.

К слову, 5 октября председатели парламентов Грузии, Украины и Молдовы подписали в Тбилиси устав основанной парламентами трех стран Межпарламентской ассамблеи. Цель ассамблеи – совместная защита интересов страны на международной арене.