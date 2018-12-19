В России заговорили о возможных зеркальных мерах в случае новых высылок российских журналистов из Украины

В МИД РФ уверяют, что режим работы украинских журналистов не менялся и соответствует правилам аккредитации, в то время как «российских не пускают не только на официальные мероприятия, но даже на границу».

В России заявили о возможных зеркальных мерах в случае новых высылок российских журналистов из Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, почему Россия не принимает зеркальных или ассиметричных мер для украинских журналистов.

В частности, Захарова утверждает, что такие вопросы в МИД не единичны, и она получает постоянные упреки и письма с критикой относительно того, что в России режим работы украинских журналистов не менялся и соответствует правилам аккредитации, в то время как «наших журналистов не пускают не только на официальные мероприятия, но даже на границу».

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Она отметила, что в МИД РФ приходят жалобы почему «украинских журналистов не только пускают, но и дают им слово».

Захарова считает, что российской стороне негоже уподобляться «тем, кого мы критикуем, и мы действуем строго по закону и правила аккредитации у нас едины для всех».

По ее словам, когда дискриминируются российские журналисты, «МИД РФ апеллирует к международным организациям и пытается решать на двухсторонней основе».

«Есть ситуации, когда мы видим, что кроме силового прессинга, политического наката, есть еще прямая угроза со стороны силовиков, властей той или иной страны в адрес российских журналистов, вплоть до их депортации. Вот когда речь идет о чем-то подобном, то в последние годы, к сожалению, мы вынуждены были действовать зеркально», - сказала Захарова.

Она заверила, что МИД и далее будет предоставлять все возможности для работы на территории РФ всем журналистам, в том числе украинским.

«Но в случае, когда в отношении журналистов применяют такие меры, как высылки, мы вынуждены действовать зеркально», - подытожила она.