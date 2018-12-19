Раде рекомендуют принять закон о функционировании украинского языка как государственного

Председатель комитета выступает против направления данного законопроекта на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом как закон законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (регистрационный номер 5670-д).

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания комитета большинство его членов проголосовали за это решение, кроме народного депутата Украины из фракции «Блок Петра Порошенко» Ярослава Лесюка, который настаивал на том, чтобы его поправки были учтены в тексте законопроекта ко второму чтению.

Как известно, при рассмотрении в первом чтении парламент рассматривал и законопроект Лесюка, на поддержке которого настаивало большинство фракции «БПП», но в конечном итоге был принят законопроект в первом чтении с регистрационным номером 5670-д.

На заседании комитета его председатель Николай Княжицкий (фракция «Народный фронт») отметил, что две недели работал комитет над двумя тысячами поправок ко второму чтению. Он также добавил, что «мы проводили международные переговоры, не скрою этого, с послами «Большой семерки», и с генсеком НАТО...».

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«К сожалению, есть много голосов, которые требуют направить проект этого закона в Венецианскую комиссию. И нам очень много рассказывали о том, что этот закон они быстро рассмотрят, что нужна международная экспертиза. Но мы категорически против, потому что это закон об украинском языке, и нам решать, на каком языке говорить, как родной язык использовать в управлении нашего государства и в других публичных мероприятиях, что четко регламентируется...», - подчеркнул Княжицкий.

Комментируя после заседания комитета перспективы принятия данного законопроекта как закона в Верховной Раде, он спрогнозировал, что будет непросто, и выразил сомнение, что законопроект будет рассмотрен уже завтра на заседании парламента.

Председатель комитета выразил надежду, что фракция «БПП» поддержит законопроект. Он не исключает, что будут попытки помешать принять данный законопроект в политических целях».

Княжицкий надеется, что парламент «примет закон до выборов, надеюсь, до президентских выборов точно это произойдет, и мы получим эффективный закон об украинском языке».

Он выразил надежду, что в конце января - начале февраля этот закон должен быть принят в парламенте.

Княжицкий отметил, что текст законопроекта ко второму чтению «изменится, но не очень сильно».

«Каких-то кардинальных изменений не будет. Очевидно, что украинский язык должен использоваться во всех государственных учреждениях, в сфере услуг, на телевидении и радиовещании, в книгоиздании, в медиа», - сказал он.

Княжицкий сообщил, что в законопроекте четко выписаны полномочия уполномоченного по защите украинского языка как государственного, который будет давать предписания другим органам, которые контролируют выполнение языкового законодательства.

По его словам, предусматривается создание комиссии, которая будет в ранге органа центральной исполнительной власти и будет организовывать проведение тестов. При этом он отметил, что тесты будут разной сложности, поскольку продавец в магазине должен уметь общаться, но не должен знать язык на уровне писателя или доктора наук.

Княжицкий подчеркнул, что чиновники высшей категории обязательно будут сдавать тесты по украинскому языку.

Также законопроектом предусмотрено, что на телевидении 90% контента должно быть украиноязычным, а на региональном уровне - 80%. При этом он напомнил, что сейчас на общенациональных каналах контент украинского языка должен составлять 75%, а на региональном - 60%.

По словам Княжицкого, некоторые статьи закона будут вступать в силу не сразу, а через два-три года.

Он отметил, что, в частности, украинизация армии должна быть постепенной.

«Мы в законе упомянули языки стран ЕС, которые мы не ограничиваем в каких-то нормах, и это связано с защитой прав национальных меньшинств, которую очень жестко контролирует ЕС и НАТО, а сотрудничество с НАТО для Украины является чрезвычайно важным», - подчеркнул Княжицкий.

Также он сообщил, что предлагается ввести с 2023 года переход на украинский язык преподавания для национальных меньшинств и при этом добавил: «К сожалению, наши партнеры по НАТО относятся к этому иначе, чем мы, поэтому мы должны идти на определенные компромиссы. А другая причина заключается в том, что нет еще достаточно подготовленных учителей по предметам на украинском языке для некоторых национальных меньшинств на западе нашей страны, и задача государства подготовить этих учителей».

Также, добавил Княжицкий, в законопроекте прописано много символов для поощрения изучения украинского языка.