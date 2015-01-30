Украине нужны законодательные изменения для защиты информационного поля - Турчинов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе секретаря СНБО, в интервью «5 каналу» Турчинов отметил, что как для страны, которая двигается в европейском направлении, для Украины вопрос свободы слова чрезвычайно актуальный. «С другой же стороны, нельзя потакать тем, кто использует журналистские удостоверения, чтобы заниматься шпионажем, сбором информации, дезинформацией, работая информационно на врага, на дестабилизацию ситуации в Украине», - сказал он и добавил, что провокации против Украины следует запретить.

По его словам, чтобы защитить информационное поле страны, необходимо изменять законодательство, в частности сделать прозрачным финансирование СМИ. «У медиаструктур должны быть конкретные владельцы, а не оффшорные структуры, за которыми прячутся, в том числе, и враги страны», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО напомнил, что в марте-апреле 2014 года, когда началась агрессия против Украины, власть обратилась в суд с требованием запретить российские пропагандистские каналы. «До сих пор не принято судебное решение. Судьи продают свою душу вместе со страной, обыгрывая какие-то финансовые коррупционные схемы. Это серьезная проблема для нас», - отметил он.

Читайте такжеСНБО советует госслужащим отказаться от российских почтовых сервисов«К сожалению, этот вопрос вызвал сопротивление в Верховной Раде. Будем обращаться к нашим парламентариям, чтобы не просто красиво выступать с парламентской трибуны, а выполнять обязанности перед своей страной», - подчеркнул секретарь РНБО.

Также Турчинов считает необходимым запретить использование российского телевизионного продукта в украинском эфире. «Россия ведет против нас войну, а на наших каналах мы смотрим об их военных героях», - сказал он.