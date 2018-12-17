Волкер анонсировал дополнительные поставки оружия для Украины в ближайшее время

Он сказал, что у США есть возможность продавать дополнительное снаряжение.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер анонсировал, что в ближайшие месяцы может произойти поставка военного оборудования Украине.

Об этом спецпредставитель США сказал во время видеобрифинга из Брюсселя для европейских журналистов.

Он заявил, что США готовы осуществлять продажу военного снаряжения Украине.

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В этой связи дипломат напомнил о заседании Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США, которое состоялось 16 ноября этого года. На этом заседании были проведены консультации всех правительственных органов, в том числе с участием представителей Министерства обороны США и Украины, украинских и американских экспертов по вопросам национальной безопасности, обсуждали украинскую стратегию национальной безопасности, оборонные возможности Украины и существующие недостатки.

"И как мы можем действовать, чтобы устранить эти недостатки", - сказал Волкер.

В этой связи спецпредставитель добавил, что на рассмотрении в Конгрессе находится пакет военного финансирования других стран.

"И мы имеем возможность продавать дополнительное снаряжение. Будет несколько сообщений оповещения Конгресса, которое появится в ближайшие несколько месяцев о некоторых первых траншах по этому поводу", - заявил Волкер.

Он сказал, что соответствующий процесс продолжается, изучаются потребности Украины и возможность США оказать определенную помощь.