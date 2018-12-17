Аналитик объяснил, почему украинцам не нужны "обнимашки" с россиянами после войны

По его словам, украинцы должны выстроить непроходимую психологическую границу.

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что Украине после войны с Российской Федерацией не стоит поддаваться на роковую иллюзию "народов-братьев".

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В РФ изменения общественных настроений происходят, как по мановению волшебной палочки, сказал царь "враги", значит — враги, сказал "друзья", кричат — друзья, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, украинцы должны выстроить непроходимую психологическую границу, чтобы ее никогда не смогли разрушить апологеты "обнимашек", поскольку в противном случае будут иметь "страшный грех перед своими внуками, когда в РФ снова придет виток имперского реваншизма".

"Вспомните июнь-июль 2014 года, тогда у Путина (президент России Владимир Путин — Ред.) была иллюзия, что удастся договориться с Порошенко (украинский лидер Петр Порошенко — Ред.) и взять его под контроль. Несколько недель в российской прессе избегали выпадов против президента и против Украины", — отметил собеседник.

"Социологи в момент зафиксировали скачкообразно изменение отношения (улучшение отношения россиян к украинцам — Ред.). Здесь другой вопрос — война-то действительно когда-то закончится, а россияне со своим имперским мышлением никуда не денутся", — подчеркнул Чорновил.