Американский дипломат назвал "большую слабость" Путина

Директор Евразійського центра Атлантического совета Джон Хербст прокомментировал проблемы российской агрессии.

В России скрывают свои потери от войны на Донбассе от народа и давят на семьи погибших.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил посол США в Украине (2003-2006 гг), директор Евразійського центра Атлантічної совета Джон Хербст.

"Для Украины потери войны на Донбассе - это трагедия. Но это трагедия, которую народ понимает. В России они скрывают свои потери от народа и они давят на семьи насчет этих потерь, чтобы эти семьи не раскрыли секрет. Для Путина это большая слабость", - отметил Хербст.