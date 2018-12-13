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Американский дипломат назвал "большую слабость" Путина

22:01, 13 декабря 2018
Политика
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Владимир Путин / REUTERS

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил посол США в Украине (2003-2006 гг), директор Евразійського центра Атлантічної совета Джон Хербст.

"Для Украины потери войны на Донбассе - это трагедия. Но это трагедия, которую народ понимает. В России они скрывают свои потери от народа и они давят на семьи насчет этих потерь, чтобы эти семьи не раскрыли секрет. Для Путина это большая слабость", - отметил Хербст.

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Теги: #агрессия#Владимир Путин