У регионалов голова пухнет: чем кормить страну

Народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) призывает парламентариев подписаться под обращением к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, а также к международным организациям, с требованием осудить «провокационные призывы» депутатов Львовского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании парламента.

По словам А.ГЕРМАН, в этом обращении действия депутатов Львовского облсовета должны быть признаны «ведущими к дестабилизации и к дальнейшему разделу Украины». Она заявила, что вчерашнее обращение депутатов Львовского областного совета к Президенту Украины относительно, в частности, запрета деятельности Партии регионов и КПУ - «это политическая провокация».

По ее словам, эта провокация направлена «на подстрекательство нашего электората в юго-восточных регионах на адекватный ответ».

В то же время А.ГЕРМАН заверила, что «наши избиратели, депутаты на эту провокацию не поддадутся». «Нашим депутатам есть чем заняться – они должны думать, чем кормить страну, как остановить галопирующую инфляцию и как уменьшить цены на газ», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 64 депутата Львовского облсовета проголосовали за обращение к Президенту, в котором требуют запретить деятельность "антигосударственных общественных объединений в Украине".

К числу "антигосударственных" львовские депутаты относят также Партию регионов и Коммунистическую партию Украины.

"Требуем, руководствуясь статьей 37 Конституции Украины, инициировать обращение в суд с требованием запретить деятельность политических партий и общественных организаций, в частности, Партии регионов и КПУ, действия которых направлены на ликвидацию независимости, нарушения суверенитета и территориальной целостности государства, на разжигание межэтнической вражды, посягательства на права и свободу человека", - говорится в обращении депутатов Львовского облсовета к главе государства.