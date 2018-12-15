Стало известно, когда митрополит Епифаний проведет первую литургию

Митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе.

В воскресенье в 10:00 новоизбранный предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний проведет первую литургию в Михайловском Златоверхом соборе.

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Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) в соцсети.

"16 января в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая Литургия Предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всей Украины", - отметил он.

Архиепископ также сообщил, что официальное название новой церкви, согласно устава – Православная Церковь Украины.

"Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", - добавил он.

Вместе с тем, в воскресенье в 16:00 состоится пресс-конференция президента Петра Порошенко, сообщает в субботу пресс-служба президента.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.