Климкин намерен объяснить ситуацию на Донбассе новому главе МИД Греции

Об этом Климкин сказал сегодня журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"У меня будет встреча с новоназначенным министром иностранных дел Греции после моей встречи с еврокомиссаром Мальстрем и перед чрезвычайным заседанием министров иностранных дел ЕС. Я объясню ему ситуацию на месте, нашу логику мирного решения (конфликта на Донбассе) и логику Мирного плана президента", - отметил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов сообщества, на котором планируется рассмотрение вопроса относительно эскалации насилия на востоке Украины.

Накануне новое ультралевое правительство Греции официально не поддержало заявление Евросоюза с осуждением России за ее агрессию против Украины и с призывом об усилении санкций.