Грибаускайте: На востоке Украины идет борьба за мир в Европе

Об этом президент Литвы сказала в интервью ВВС-Украина.

"Мы видим на востоке Украины, как Украина борется за мир во всей Европе: за суверенитет всех независимых государств и за верховенство права на своей территории", - сказала Грибаускайте.

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Она отметила, что последний раз виделась с президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2010 году, во время его его пребывания на посту премьер-министра. Следующая встреча, по ее словам, состоится "не в ближайшее время" - "только когда Россия будет вести себя иначе".

"Мы видим разницу между страной защищаемой и страной-агрессором, которая не только нападает и поддерживает террористов, но и сама ведет себя как террорист", - отметила Грибаускайте относительно поведения России.

По словам президента, Литва сейчас оказывает разнообразную помощь Украине: "Мы делаем все возможное. Существует много форм поддержки: это и участие Украины-польско-литовском батальоне, где украинские солдаты могут тренироваться, и помощь наших инструкторов и лечение украинских воинов в наших госпиталях ".

В то же время добавила, что на этом помощь не ограничивается, и есть другая, но это «государственной тайной».

Об отказе президента РФ от реализации проекта "Южный поток" Грибаускайте отметила: "Не он остановился, а его остановили. Европейский союз, по крайней мере - в этом проекте, показал недопустимость использования нефти и газа в качестве инструментов политического давления".

По словам литовского президента, если бы Путина не удалось остановить - "он двигался бы дальше вглубь Европы, используя не только экономические средства".