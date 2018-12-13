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Эксперт спрогнозировал реакцию Путина на вероятное закрытие портов для российских кораблей

17:33, 13 декабря 2018
Политика
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Владимир Путин / REUTERS

Призыв Европарламента к странам ЕС закрыть свои порты для российских кораблей может увенчаться успехом. Для начала Россию просто напугают такой санкцией, но в дальнейшем действительно могут ввести это ограничение.

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Об этом заявил эксперт-международник Иван Яковина, передает «Обозреватель». По его словам, в ответ от президента РФ Владимира Путина стоит ждать злобной и мстительной реакции.

"Но я не думаю, что именно этот запрет очень сильно ударит по России, потому что сейчас вся торговля идет под флагами Панамы и подобных ей стран. А насчет военных кораблей — не знаю, думаю, что они вряд ли вообще заходят в европейские порты", — уточнил Яковина.

Он также добавил, что после закрытия европейских портов для РФ, ждать освобождения украинских моряков, захваченных в плен Россией, не стоит.

"Очень сомневаюсь в этом. Путин под давлением обычно ничего не делает. Поэтому скорее можно ожидать обратной реакции — более злобной и мстительной", — подчеркнул эксперт.

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Теги: #Россия#санкции