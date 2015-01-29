Гройсман обязал депутатов показать декларации о доходах и списки помощников

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Вся эта информация должна быть опубликована на сайте Верховной Рады и на интернет-страницах депутатов. Это один из тех вопросов открытости работы парламента, который давно уже поднимается", - заявил Гройсман.

Кроме того, протокол и стенограмма заседания каждого комитета Верховной Рады должны быть обнародованы на сайте парламента.

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"Установленный срок - до пяти рабочих дней со дня проведения заседания. Принятые комитетом акты - в течение трех рабочих дней со дня подписания. А расписание заседаний комитета должен быть обнародован на две недели вперед", - отметил Гройсман.