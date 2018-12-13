"Мир признает РФ международным преступником": журналист назвала цель украинских дипломатов

Украина будет отталкиваться от резолюции третьего комитета ООН, где Крым назван оккупированной территорией, а Россия — агрессором.

Украина будет добиваться всемирного признания аннексии Крыма и агрессии РФ актом войны. На этот путь государство вышло после публичного заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что инцидент с захватом Россией кораблей ВМСУ в Черном море — это война, а не "украинский кризис".

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Об этом заявила блогер и журналист Лариса Волошина, передает «Обозреватель». По ее словам, Украина будет отталкиваться от резолюции третьего комитета ООН, где Крым назван оккупированной территорией, а Россия — агрессором.

"Украина должна этого добиваться. Безусловно, теперь мы будем стремиться к такой же резолюции и в отношении Донбасса", — заверила Волошина.

Она напомнила, что согласно международному праву аннексия является одним из элементов оккупации. Украина же идет к тому, чтобы мир признал — аннексия тоже часть войны.

"И решение международного уголовного суда говорит о том, что даже если не были использованы войска и не было кровопролития — это война. Это территория международного конфликта между двумя государствами. Смотрите, Россия очень хвастается тем, что якобы в Крыму не пролила крови. Хотя это и не так. Миру придется признать, что Россия — это преступник", — резюмировала журналист.