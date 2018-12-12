В Украине может появиться новый орган для исков против РФ – вице-премьер

В Кабмине рассказали о работе с исками в международные суды.

В Украине может появиться новый орган или юридический механизм, который будет заниматься оформлением претензий Украины к РФ.

Об этом в комментарии "Прямом" рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Комиссия, которая является межведомственной. Комиссия в которую входят представители большинства министерств, а также ведомств, которые являются частью Кабмина. Это комиссия, которая создана во исполнение закона Украины, и очевидно, мы будем анализировать те претензии, которые поданы, анализировать то, где, в какой способ, в какой суд мы сможем дальше судиться с Российской Федерации. Благоустраивать нашу дальнейшую доказательную базу для того, чтобы формировать свою позицию по претензиям к Российской Федерации" - рассказала она.

По словам чиновницы, "если будет такая необходимость и будет потребность в том, чтобы был создан некий дополнительный или орган, или юридический механизм для того, чтобы упорядочить эти наши претензии, комиссия будет выступать с такими предложениями к Кабмину. Поэтому это начало работы систематизации работы уже поданных дел и тех, которые еще будут подаваться".